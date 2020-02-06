Казахстанцы вышли в финальную часть Чемпионата мира-2020 по футзалу

Ранее наша сборная дважды играла в финальных турнирах Мундиаля.

Сборная Казахстана в крайней игре Элитного раунда отборочного цикла решила задачу выхода в финальный турнир Чемпионата мира-2020, передает zakon.kz.

Наша команда выступала в группе D, игры проходили в чешском городе Брно. Элитный раунд казахстанцы начали с поражения от Румынии со счетом 1:3 после 83 ударов по воротам, во втором матче в трудной игре одолели сборную Словении 4:3.

В заключительный день благодаря ничье в матче Румыния-Словения у казахстанцев появился отличный шанс занять 1 место в группе и выйти в финальный турнир ЧМ напрямую. Для этого нужна была победа над хозяевам- сборной Чехии.

Сборная Казахстана выдала просто феноменальный дебют: не прошло и 4 минут, а наша команда уже забила трижды. Дважды Дуглас и один раз Тайнан повергли в шок переполненный трибуны арены в Брно – 3:0.

После столь резвого старта наши минщики перевели игру в более спокойное русло, при этом практически ничего не позволяя сопернику создавать у своих ворот. В свою очередь, казахстанцы сами имели ряд отличных возможностей увеличить свой перевес, но до перерыва счет больше не менялся.

А едва стартовал второй тайм, как Дуглас оформил хет-трик, и можно было уже задышать полной грудью. Все, что удалось чешской команде, это немного сократить свое отставание. На правах сильного наши парни могли себе великодушно позволить противнику немного порадовать своих болельщиков. Сборная Казахстана в третий раз едет на чемпионат мира!

Финальная часть мирового первенства пройдет в Литве с 12 сентября по 4 октября. Жеребьевка состоится после стыковых матчей, которые намечены на 9 и 12 апреля.

ЧМ-2020. Элитный раунд. Группа D. 3 тур

Казахстан – Чехия – 5:2 (3:0)

Голы: Дуглас 3 (1:0), Тайнан 4 (2:0), Дуглас 4 (3:0), Дуглас 23 (4:0), Голы 36 (4:1), Тайнан 37 (5:1), Вокоун 40 (5:2)

Предупреждения: Игита – Вагала

Судья: Великанова (Россия)

5 февраля. Брно. Арена "Водова".

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