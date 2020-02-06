Устроивший гонки с полицией в Алматинской области пьяный водитель раскаялся

Протрезвевший водитель уже осознал серьезность своего нынешнего положения и решил обратиться к автолюбителям с соответствующим пожеланием.

40-летний житель Алматинской области, задержанный вторично за управление своим внедорожником в нетрезвом состоянии, призвал водителей не повторять его ошибок и в итоге раскаялся, передает zakon.kz.

Мужчина за рулем автомашины Mitsubishi Pagero был задержан 5 февраля сотрудниками Ескельдинской районной полиции близ села Карабулак. Внедорожник попытался скрыться, но в итоге путем преследования был остановлен. Медицинское освидетельствование подтвердило, что водитель внедорожника был в средней степени алкогольного опьянения.

При проверке по базе данных установлено, что задержанный в октябре прошлого года привлекался к ответственности за вождение в нетрезвом состоянии и решением суда был лишен водительских прав сроком на три года. И теперь ему за повторность правонарушения грозит уголовная ответственность и реальный срок согласно статье 346 части 1 УК РК (Управление транспортным средством лицом, лишенным права управления, находящимся в состоянии алкогольного опьянения) - сообщили в пресс-службе ДП Алматинской области.

В полиции также отметили, что подозреваемый оказался охотником, имеющий в собственном пользовании три единицы огнестрельного оружия, разрешение на которое теперь правоохранители временно аннулируют.

Протрезвевший водитель уже осознал серьезность своего нынешнего положения и решил обратиться к автолюбителям с соответствующим пожеланием.

Хочу сказать всем водителям, что я понимаю и осознаю всю ответственность. Чтобы не садились за руль выпившими и не губили ни свою жизнь, ни чужую. Это очень серьезно и большая ответственность, - подчеркнул задержанный водитель.

С начала года в Алматинской области задержано более 90 водителей, уличенных в употреблении алкоголя при управлении автотранспортом. 15 из них привлекаются к уголовной ответственности за повторность ранее допущенного правонарушения.

Согласно ст.346 ч.1 УК РК за управление транспортным средством лицом, лишенным права управления транспортными средствами и находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или токсикоманического опьянения предусмотрено наказание в виде штрафа в размере до пяти тысяч месячных расчетных показателей, исправительных работ в том же размере, привлечения к общественным работам до одной тысячи двухсот часов, ограничения либо лишения свободы до пяти лет.

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