Пассажир легковушки избил водителя автобуса в Шымкенте

О случившемся потерпевший незамедлительно сообщил в полицию.

Сотрудники криминальной полиции города по горячим следам установили и задержали пассажира легковой автомашины, ударившего в ходе дорожного конфликта водителя пассажирского автобуса, сообщает zakon.kz со ссылкой на рolisia.kz.

Полицейские установили, что не поделившие дорогу водители автомашины марки Volkswagen Golf и автобуса марки Кia Comby начали выяснять отношения.

Один из пассажиров автомашины Volkswagen Golf нанес несколько ударов в лицо водителю автобуса, после чего водитель и пассажиры легковушки спешно покинули место происшествия. О случившемся потерпевший незамедлительно сообщил в полицию. Факт зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований по части 1 статьи 293 (хулиганство) Уголовного Кодекса. Назначена экспертиза. Задержанный оказался местным жителем. С учетом небольшой тяжести содеянного в отношении него применена мера пресечения в виде подписки о невыезде, - сообщили в Департаменте полиции Шымкента.

Полицейские просят всех жителей и гостей города неукоснительно соблюдать правила дорожного движения, уважать других участников дорожного движения.

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