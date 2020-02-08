Зарина Дияс проиграла 19-й ракетке мира в Кубке Федерации

Казахстанка выиграла первый сет 6:1.

Казахстанка Зарина Дияс проиграла бельгийке Элизе Мертенс в стартовой игре матчевой встречи Кубка Федерации, передает Vesti.kz.

Первый сет остался за Дияс - 6:1, но в двух следующих она уступила - 2:6 и 1:6. Теннисистки провели на корте один час и 45 минут.

В рейтинге WTA 26-летняя Дияс идет на 63-м месте, а 24-летняя Мертенс - на 19-м. Соперницы впервые встречались друг с другом.

Матчевая встреча Казахстан - Бельгия проходит в бельгийском Кортрейке. В следующей игре казахстанка Юлия Путинцева встретится с Исалин Бонавентюре.

Во второй день, 8 февраля, состоятся матчи Мертенс - Путинцева и Боновентуре - Дияс. В парной встрече казахстанки Ярослава Шведова и Анна Данилина встретятся с Кирстен Флипкинс и Греетье Миннен.

Победитель матча Казахстан - Бельгия выйдет в финальную часть, в которой сыграют 12 сборных. Турнир в новом формате пройдет с 14 по 19 апреля в венгерском Будапеште.

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