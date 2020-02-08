Озвучена одна из версий конфликта в Кордайском районе

По словам министра, существует версия, что причиной конфликта стал факт нанесения телесных повреждений пожилому человеку.

В Жамбылской области произошел бытовой конфликт, сказал в кулуарах СЦК министр информации и общественного развития Даурен Абаев, передает корреспондент zakon.kz.

Это бытовой конфликт. Сейчас идут следственные мероприятия. Вам по минуте расскажут ,кто виноват. По их завершению полицейские сообщат вам – что там происходило поминутно. В том числе отвечать на вопрос – кто виноват? Зачинщиков. Почему это произошло, - сказал в кулуарах Абаев.

На вопрос журналистов о том, что причиной конфликта стала факт, что пострадал 80-летний мужчина, министр ответил, что такая версия существует.

Такая версия существует. Это был бытовой конфликт. Конкретно какой был конфликт – сейчас выясняем, - сказал Абаев.

Вечером 7 февраля в социальных сетях распространили видео драки в селе Масанчи Жамбылской области. Президент Касым-Жомарт Токаев прокомментировал инцидент.



8 февраля на брифинге в Нур-Султане стало известно, что 7 февраля в 19.00 в окраине села Кордайского района собралось около 70 агрессивно настроенных жителей, которые начали групповую драку. В ходе массовой драки погибли восемь человек и более 40 пострадали. По предварительным данным, в результате беспорядков повреждены более 30 частных домов, 15 объектов торговли и 23 автомашины. 47 человек были задержаны и доставлены в отдел полиции, изъято два охотничьих ружья. В связи с этим Президент выразил искренние соболезнования родным и близким погибших граждан, и сделал ряд поручений.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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