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Сотрудники госорганов, допустивших трагедию, будут наказаны - Токаев

Комиссия во главе с Сапарбаевым продолжает работу.

Фото : Акорда9 февраля 2020, 09:44

Президент Касым-Жомарт Токаев сделал заявление, касательно конфликта в Кордайском районе, сообщает zakon.kz.

Ситуация в Кордайском районе стабилизирована. Комиссия во главе с Сапарбаевым продолжает работу. Сотрудники госорганов, допустивших трагедию, будут наказаны. Провокаторов привлекут к ответственности. Пострадавшим будет оказана помощь. Благодарен соотечественникам за ответственную гражданскую позицию, - написал Президент страны в своем twitter аккаунте.


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