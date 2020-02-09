Сотрудники госорганов, допустивших трагедию, будут наказаны - Токаев

Президент Касым-Жомарт Токаев сделал заявление, касательно конфликта в Кордайском районе, сообщает zakon.kz.

Вечером 7 февраля в социальных сетях распространили видео драки в селе Масанчи Жамбылской области. Президент Касым-Жомарт Токаев прокомментировал инцидент.

8 февраля на брифинге в Нур-Султане стало известно, что 7 февраля в 19.00 в окраине села Кордайского района собралось около 70 агрессивно настроенных жителей, которые начали групповую драку. В ходе массовой драки погибли восемь человек и более 40 пострадали. По предварительным данным, в результате беспорядков повреждены более 30 частных домов, 15 объектов торговли и 23 автомашины. 47 человек были задержаны и доставлены в отдел полиции, изъято два охотничьих ружья. В связи с этим Президент выразил искренние соболезнования родным и близким погибших граждан, и сделал ряд поручений.