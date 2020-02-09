Сотрудники госорганов, допустивших трагедию, будут наказаны - Токаев
Комиссия во главе с Сапарбаевым продолжает работу.
Президент Касым-Жомарт Токаев сделал заявление, касательно конфликта в Кордайском районе, сообщает zakon.kz.
Ситуация в Кордайском районе стабилизирована. Комиссия во главе с Сапарбаевым продолжает работу. Сотрудники госорганов, допустивших трагедию, будут наказаны. Провокаторов привлекут к ответственности. Пострадавшим будет оказана помощь. Благодарен соотечественникам за ответственную гражданскую позицию, - написал Президент страны в своем twitter аккаунте.
Сит-я в Кордайском р. стабилизирована. Комиссия во главе с Б.Сапарбаевым продолжает работу. Сотрудники госорганов,допустивших трагедию,будут наказаны. Провокаторов привлекут к ответственности. Пострадавшим будет оказана помощь. Благодарен соотечественникам за ответств.гражд.поз-ю— Qasym-Jomart Toqayev (@TokayevKZ) February 9, 2020
Вечером 7 февраля в социальных сетях распространили видео драки в селе Масанчи Жамбылской области. Президент Касым-Жомарт Токаев прокомментировал инцидент.
8 февраля на брифинге в Нур-Султане стало известно, что 7 февраля в 19.00 в окраине села Кордайского района собралось около 70 агрессивно настроенных жителей, которые начали групповую драку. В ходе массовой драки погибли восемь человек и более 40 пострадали. По предварительным данным, в результате беспорядков повреждены более 30 частных домов, 15 объектов торговли и 23 автомашины. 47 человек были задержаны и доставлены в отдел полиции, изъято два охотничьих ружья. В связи с этим Президент выразил искренние соболезнования родным и близким погибших граждан, и сделал ряд поручений.
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