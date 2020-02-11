В правила регистрации внутренних мигрантов внесли изменения

Местом жительства признается населенный пункт, где гражданин постоянно или преимущественно проживает.

Постановлением Правительства РК от 4 февраля 2020 года внесены изменения в Правила регистрации внутренних мигрантов, передает zakon.kz.

Так, регистрация внутренних мигрантов (достигших 14 лет) по месту жительства, постановка на учет временного пребывания (проживания) осуществляются по документам, удостоверяющим личность:

- граждан Республики Казахстан - территориальными подразделениями уполномоченного органа через государственную корпорацию или веб-портал "электронного правительства";

- иностранцев и лиц без гражданства, получивших разрешение на постоянное проживание в РК согласно законодательству в области миграции населения, - территориальными подразделениями уполномоченного органа через госкорпорацию.

Место регистрации внутреннего мигранта является его юридическим адресом.

Местом жительства признается населенный пункт, где гражданин постоянно или преимущественно проживает. Местом жительства лиц, не достигших 14 лет, или граждан, находящихся под опекой, признается место жительства их законных представителей.

Регистрация места жительства, постановка на учет по месту временного пребывания (проживания) внутреннего мигранта осуществляются с согласия собственника (нанимателя) жилища, выраженного в письменной либо электронной форме, удостоверенного посредством электронно-цифровой подписи.

Как отмечается, внутренние мигранты, граждане РК, прибывшие из-за пределов республики, подлежащие регистрации, в течение 10 календарных дней со дня прибытия на новое место жительства, временного пребывания представляют в уполномоченный орган следующие документы:

- документ, удостоверяющий личность (дети до 16 лет - свидетельство о рождении);

- документ, удостоверяющий личность собственника жилища либо поверенного лица, (требуется присутствие собственника жилища либо поверенного лица) и письменное согласие собственника жилища либо поверенного лица на постоянную либо временную регистрацию обратившегося лица.

При регистрации собственника жилища в принадлежащем ему жилье его согласие на регистрацию не предоставляется.

Граждане РК, прибывшие из-за пределов республики на постоянное место жительство, представляют паспорт (в случае утраты либо истечения срока действия паспорта во время пребывания за пределами республики - свидетельство на возвращение), документ, подтверждающий снятие с учета из страны прежнего проживания, либо справку об отсутствии гражданства, выданную компетентным органом страны прежнего проживания.

При отсутствии документа, подтверждающего снятие с учета из страны прежнего проживания, справки об отсутствии гражданства гражданин регистрируется по месту временного пребывания на период истребования одного из указанных документов из страны прежнего проживания.

Учет зарегистрированных и снятых с регистрации внутренних мигрантов осуществляется органами внутренних дел в порядке, установленном МВД РК.

Регистрация и снятие с регистрации по месту жительства, постановка на учет по месту временного пребывания внутренних мигрантов осуществляются путем внесения сведений в информационные системы "Регистрационный пункт "Документирование и регистрация населения" и "Регистрационный пункт "Документирование и регистрация иностранцев" и передачи их в государственную базу данных "Физические лица".

При регистрации внутренних мигрантов по новому месту жительства, постановке на учет (регистрации) по месту временного пребывания снятие с регистрации по прежнему адресу в информационной системе осуществляется одновременно.

Снятием с регистрации по месту жительства умерших в указанных информационных системах является дата перевода в разряд недействительных документов, удостоверяющих личность владельцев, в связи со смертью либо поступления информации из органов регистрации актов гражданского состояния.

Подтверждением адреса регистрации или снятия с регистрации по месту жительства, по месту временного проживания, учета по месту временного пребывания физического лица, а также сведений о лицах, зарегистрированных по одному адресу, являются сведения об адресе, внесенные в государственную базу данных "Физические лица" и передаваемые на веб-портал "электронного правительства".

Сведения через портал "электронного правительства" получают:

- физические лица - об адресе своей регистрации;

- собственники жилища - о лицах, зарегистрированных по одному адресу.

В случаях пересечения казахстанско-российской государственной границы жителями приграничных территорий РК и РФ документом, подтверждающим адрес регистрации внутреннего мигранта, являются сведения, подтверждающие регистрацию по постоянному месту жительства в населенном пункте приграничной территории.

Сведения об адресе регистрации жителям приграничных территорий выдаются территориальными подразделениями уполномоченного органа через государственную корпорацию или веб-портал "электронного правительства.

Постановление вводится в действие по истечении 10 календарных дней после дня его первого официального опубликования.

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