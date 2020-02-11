Паводки в Казахстане. В каких областях есть угроза подтопления

МВД готово к борьбе с паводками - Ильин.

Министерство внутренних дел готовится к предотвращению подтопления в нескольких областях страны. Там, по данным консультативного прогноза РГП "Казгидромет", объем влагозапаса выше нормы. Об этом на заседании в Комитете Мажилиса по вопросам экологии и природопользования в рамках рассмотрения законопроекта по вопросам промышленной безопасности сказал первый заместитель министра внутренних дел Юрий Ильин, передает корреспондент zakon.kz.

По его словам, превышение нормы наблюдается в равнинных реках Костанайской области, ряде рек с превышением на 30—50%, на реках Акмолинской области с превышением до 40%, на реках Карагандинской области, таких как Нура, Сара-Су, до 60% и СКО – от 15 до 35%, также как и на территории Актюбинской области, в некоторых регионах чуть ниже.

Сейчас самая основная задача местных исполнительных органов – очистка населенных пунктов от снега, превышение норм по снегозапасам, которые выпали, особенно в январе, мы наблюдаем в городе Нур-Султане, прилегающих районах Акмолинской, Павлодарской, Костанайской. Менее всего у нас вызывает опасения южный Казахстан, где наполняемость Шардаринского водохранилища в пределах 3,6-3,9 млрд кубометров (в 2019 году - 4,2 млрд кубометров), - сообщил он.

Ильин также отметил, что недавно построенный Коксарайский контррегулятор выполняет свое предназначение. Однако пока он наполнен частично - 400 млн кубических метров.

То есть запас это 2,5 млрд кубов, которые мы можем перехватить, в зависимости от сбросов с сопредельной территории наших приграничных государств. По Сырдарье уровень толщины льда ниже, чем в прошлом году, поэтому мы надеемся, что при активном пропуске воды, он не создаст нам препятствий (возникновение шуги, выход за пределы поймы), - сказал Ильин.

Угрозы нет и для Жамбылской области. Зато в Алматинской области может возникнуть чрезвычайная ситуация, ввиду образования склоновых паводковых явлений, из-за дождей на фоне интенсивного снеготаяния.

Но мы надеемся, что в этом году совместно с акиматом Алматы мы приступим к реализации двух больших проектов – по строительству селезадерживающих плотин на реках Аксай и Большая Алматинка. И с КНР мы начнем реализацию проекта "Хоргос-1", - это строительство плотины Чукурбулак по реке Хоргос, - отметил представитель МВД.

В ВКО в некоторых регионах наблюдается превышение снегозапаса по горной местности на 25%. Но Ильин уверен, что с этим справится Бухтарминское водохранилище, которое способно принять и большие запасы воды. Главное – контролировать выпуск воды из водохранилища.

В прошлом году у нас возникла чрезвычайная ситуация в городе Семей, большие пропуски воды с водохранилища привели к заторам, ледообразованию и соответственно выходу из берегов реки Ишим. В дальнейшем по контролю за ситуацией мы будем, прежде всего, наблюдать на территории Центрального Казахстана. Формирование русел рук Нура, Ишим. Вячеславское водохранилище, судя по снегозапасам, может довольно быстро наполнится. Поэтому сейчас будет принято решение начинать профилактические сбросы воды. Но вы знаете, что Вячеславское водохранилище питает в том числе и город Нур-Султан. Рисковать мы не должны. Будем стараться поймать баланс вместе с подразделениями Казгидромета и Казводхоз по притоку в данное водохранилище, чтобы в летний период не оставить город без воды, - сообщил он.

Проблемы, которые могут возникнуть, ниже по течению в Акмолинской области, где выпало большое количество осадков. Есть риски подтопления поселков Кулутон и старый Кулутон. Вызывает опасение формирование больших снегозапасов по реке Жабай, на территории Атбасара, где уже неоднократно происходили подтопления, прорывы насыпного сооружения, созданного акиматом.

Там проводятся мероприятия, оценено более 500 домов. Сейчас акиматом разработана программа, будет выделение финансирования для того, чтобы оставшихся людей, которые проживают угрожаемых участках, эвакуировать в новые построенные и благоустроенные домостроения. И тогда мы снимем режим угрозы для Атбасара, - добавил Ильин.

А вот Сергеевское водохранилище на территории СКО работает в транзитном режиме. Здесь нет никаких гидротехнических сооружений, которые бы регулировали поступление воды в район города Петропавловска. Поэтому ДЧС проводит мероприятия по берегоукреплению населенных пунктов, своевременную очистку их от снега.

В случае обострения мы готовы принимать меры по эвакуации населения, обеспечения населения совместно с МИО в пунктах временного размещения необходимыми вещами первой необходимости и продуктами питания. На сегодня угрозы жизни населения нет, - заключил он.

Отметим, для реагирования на возможное осложнение паводковой обстановки создана группировка сил и средств аварийно-спасательных подразделений. Проработаны вопросы оповещения населения.

Татьяна Ковалева, Нур-Султан

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