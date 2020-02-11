Скоростной режим изменят на одном из проспектов Нур-Султана
На данном участке дороги установлена система "Сергек".
Фото : arenda-car.ru11 февраля 2020, 15:40
ДП Нур-Султана сообщил об изменении скоростного режима на пр. Кабанбай батыра, передает zakon.kz.
Департамент полиции Нур-Султана сообщает, что в целях безопасности дорожного движения с 15.02.2020 года по пр. Кабанбай батыра, на участке от пр. Мангилик Ел до ул. Новый аэропорт в обоих направлениях будет изменен скоростной режим с 70 до 60 километров в час, - сказано в сообщении пресс-службы ведомства.
Там отметили, что на данном участке дороги установлена система "Сергек".
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