Московскую квартиру Елизаветы II выставили на продажу

"Царские палаты" находятся в самом центре Москвы.

В одном из столичных агентств недвижимости готовится сделка века: на продажу выставлена одна из четырех квартир, принадлежащих королеве Великобритании Елизавете II, передает zakon.kz со ссылкой на 7days.ru.

Согласно данным Росреестра, именно она записана в документах – правда, как правительница Канады. "Царские палаты" находятся в самом центре Москвы - рядом с Храмом Христа Спасителя.

Площадь самой большой из четырех квартир – 320 метров. На продажу выставлена та, метраж которой 250 метров. Почему именно у этой жилплощади сменится владелец – неизвестно: детали сделок поистине королевского уровня раскрывают неохотно.

Отмечают, что на золотых квадратных метрах сейчас проживают сотрудники канадского посольства.

Стоимость одного метра в этих квартирах варьируется от миллиона до полутора, — говорит риэлтор Константин Носов. – Среди этих квартир есть двухуровневые. Там уже цена достигает двух миллионов за метр. Впрочем, на продажу выставлена именно "одноэтажная" квартира.

В последний раз Елизавета была в России с визитом в 1994 году.

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