Семья с 22 детьми может лишиться приемных сыновей после пожара

Найти подходящее жилье на 24 человека, сложно.

Дом в Алматинской области, где проживали 22 ребенка, сгорел. К счастью, никто не пострадал. Но это не все проблемы. Объявилась мать двоих детей, ранее бросившая их, а теперь желающая воссоединения, сообщает zakon.kz со ссылкой на Astana TV.

Восстановить сгоревший дом невозможно, говорит глава семейства Ширин Османов. Он был старый, аварийный.

- Сын забегает в доли секунды и кричит, что у нас пожар. Я выбегаю в тапочках и смотрю, что пламя уже на крышу пошло. Давай тушить, чем могли. А там уже бесполезно было, - рассказывает житель Алматинской области Ширин Османов.

Семью, где супруги воспитывают 5 родных детей и 17 приемных, приютили соседи. Финансовую помощь готовы оказать меценаты и благотворительные фонды, но найти подходящее жилье на 24 человека пока не смогли.

- Просто мы не можем найти дом, чтобы всех разместить, на ребенка положено 4 квадрата, нам нужен дом от 300 квадратных метров, - объясняет жительница Алматинской области Зарина Шумаева.

В местном акимате говорят, что ищут жилье многодетной семье.

- Ей показали уже четыре квартиры. Акимат ищет и готов оплатить первые месяцы, меценат готов оплатить временное жилье, постоянное жилье, будем помогать, искать меценатов, - говорит официальный представитель акимата Карасайского района Багдаулет Талипов.

В завершение неожиданно появилась родная мать мальчиков, которых уже два года воспитывают Шумаевы.

14-летний Рома и 9-летний Богдан жили на улице, просили милостыню, родителей почти не видели. Возвращаться к такой жизни мальчики не хотят. По словам Ромы в 10 лет он вышел на улицу и больше домой не заходил. Папа умер, а где мама, он не знает. По его словам, она приезжала один раз на день рождения в прошлом году.

Но в органах опеки уверены: детям будет лучше с родной мамой. Тем более, родительских прав ее не лишали. А значит, женщина имеет законное право вернуть своих сыновей.

- Она изъявила желание забрать своих детей, заниматься воспитанием. Я думаю, что это хороший пример, каждый ребенок должен жить и воспитываться в своей семье. В данное время она вышла замуж и имеет свое жилье, - уверена руководитель отдела опеки и попечительства управления образования Алматинской области Алиям Молотова.

В управлении образования заверили: детей родной матери не вернут, пока не убедятся в ее способности заниматься воспитанием. А вот пожелания самих мальчиков в этом случае учитывать не будут.

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