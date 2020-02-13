Эксперт назвал способы получить желаемую зарплату

Если работник только что принес значимую пользу для своей организации, то это удачное время потребовать возмещения по заслугам.

Руководитель Московской психологической лаборатории рассказала, что люди значительно реже просят о повышении статуса и о прибавке заработной платы, чем могли бы это делать, сообщает zakon.kz со ссылкой на gazeta.ru.

По словам психолога, если время от времени работник указывает на свои заслуги и просит компенсировать это повышением зарплаты, это скорее охарактеризует его как человека, готового расти в своей фирме и вряд ли составит негативное представление о работнике.

Кроме того, специалист отметила, что если работник только что принес значимую пользу для своей организации, то это удачное время потребовать возмещения по заслугам.

Если для начальства роль работника очевидна, то оно скорее всего выразит свое мнение в материальном эквиваленте.

Эксперт также подчеркивает, что если работник является ключевым сотрудником и знает, что без него будет трудно справиться или значительно упадет прибыль компании, то он может "буквально выкручивать руки работодателю" и регулярно требовать повышения своего статуса и зарплаты.

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