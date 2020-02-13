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За сутки выявлено 14 840 новых случаев заболевания коронавирусом

Количество умерших составило 1310 человек.

Фото : РБК13 февраля 2020, 07:13

Число зараженных коронавирусом в китайской провинции Хубэй превысило 48,2 тысячи, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

За сутки в провинции было выявлено 14 840 новых случаев заболевания, в больницах находятся еще более 33 тысяч пациентов, выписаны 3441 человек.

Количество умерших составило 1310 человек.

Ранее 13 февраля стало известно, что россияне меньше других обеспокоены опасностью коронавируса. Лишь 42 процента опрошенных рассказали, что считают вспышку болезни угрозой, однако 91 процент уверены, что каждый вернувшийся из Китая человек должен пройти обязательный скрининг.


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