Директор Дома культуры занималась хищением государственных денег

Ее посадили на 2 года.

В Акмолинской области за хищение бюджетных средств осуждена директор ГККП "Есильский районный дом культуры", передает zakon.kz.

Антикоррупционной службой Акмолинской области ранее окончено досудебное расследование в отношении директора ГККП "Есильский районный дом культуры" Абдигапаровой А.Ж. по факту хищения бюджетных средств на общую сумму 888 332 тенге. Так, с 2017 по 2018 годы путем фиктивного трудоустройства и незаконного перечисления заработной платы, фактически не работавшей гр. Бейсеновой А.С., Абдигапарова А.Ж. совершила хищение на указанную сумму, - сообщили в Антикоррупционной службе.

12 февраля приговором Есильского районного суда Абдигапарова признана виновной и ей назначено наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы минимальной безопасности, без конфискации имущества с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе.

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