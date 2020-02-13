23-летнего племянника Кадырова назначили министром спорта Чечни

Хамзат Кадыров ведет активный образ жизни.

23-летний Хамзат Кадыров назначен на должность министра по физической культуре и спорту региона, передает zakon.kz.

Об этом глава республики Рамзан Кадыров сообщил на своей странице во "ВКонтакте".

Дорогие друзья! В последние дни я произвел ряд кадровых изменений в Правительстве Чеченской Республики. Министром ЧР по физической культуре и спорту стал Хамзат Кадыров. Он проявил прекрасные управленческие способности на посту главы Курчалоевского района. Уверен, что справится со своими обязанностями и в новой должности, - написал Рамзан Кадыров.

По его словам, Хамзат ведет активный образ жизни, внимательно следит за ситуацией в спорте, прекрасно осведомлен о положении дел в федерациях, имеет четкое понимание проблем и перспектив развития.

Хамзат Кадыров ранее занимал должность главы Курчалоевского района. Он окончил факультет госуправления в Чеченском государственном университете, а также Центароевскую школу хафизов. Возглавлял школу хафизов в родовом селении Ахмат-Юрт, которая носит имя его покойного отца - Зелимхана Кадырова, старшего брата главы Чечни Рамзана Кадырова.

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