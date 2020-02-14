"Сарыарка" официально вышла в плей-офф ВХЛ

Карагандинцы - действующие чемпионы турнира.

Карагандинская "Сарыарка" вышла в плей-офф Высшей хоккейной лиги (ВХЛ), передает Vesti.kz.

Казахстанский клуб сегодня, 13 февраля, в гостях проиграл красноярскому "Соколу" - 1:2, но результаты других матчей дня помогли закрепиться в восьмерке конференции.

С 67 очками после 52 матчей "Сарыарка" идет шестой. До конца "регулярки" карагандинцы проведут две игры в гостях.

Отметим, что "Сарырака" - действующий победитель Кубка Петрова. Причем в прошлом сезоне карагандинцы вышли в плей-офф последними из всех участников.

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