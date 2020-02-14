В Мажилисе презентовали книгу о Марате Оспанове

В мероприятии приняли участие Председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин, депутаты Парламента, общественные деятели Казахстана, родные и близкие парламентария.

Сегодня в Мажилисе состоялась конференция, в рамках которой презентована книга "Достойное служение Родине…", посвященная памяти видного государственного и общественного деятеля Казахстана, верного соратника Елбасы, первого Председателя Мажилиса Марата Оспанова, ушедшего из жизни 20 лет назад, сообщает zakon.kz.

В мероприятии приняли участие Председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин, депутаты Парламента, общественные деятели Казахстана, родные и близкие парламентария.

Открывая конференцию, Нурлан Нигматулин подчеркнул, что Марат Оспанов внес значительный вклад в формирование и развитие современной налоговой системы Казахстана, привлечение и эффективное использование иностранных инвестиций, становление и развитие казахстанского парламентаризма.

Этот человек уверенно, конструктивно и эффективно решал самые сложные задачи и добивался максимальных результатов в каждом деле, которое ему поручал Елбасы. Во главу угла своей деятельности в Парламенте он ставил формирование институциональной основы продвижения общества к демократии. Именно в данном контексте он воспринимал законотворческую деятельность Мажилиса, - сказал Спикер Мажилиса.

Нурлан Нигматулин отметил большое участие М.Оспанова в работе над Гражданским кодексом Казахстана, законах о политических партиях, о бюджетной системе и др. По его инициативе в Межпарламентской Ассамблее СНГ была начата работа над модельным Налоговым кодексом Содружества.

Председатель Мажилиса подчеркнул, что вся жизнь и деятельность Марата Оспанова были подчинены служению интересам Казахстана, интересам его народа.

О человеческих и профессиональных качествах Марата Оспанова говорили выступившие на конференции друзья, коллеги, депутаты Мажилиса.

В книге, вышедшей на двух языках, собраны воспоминания, высказывания, размышления, в которых во всей полноте раскрываются человеческие качества Марата Оспанова, его незаурядная личность и гражданская позиция.

В рамках конференции была организована фотовыставка, на которой представлены архивные фотоматериалы, запечатлевшие наиболее яркие эпизоды жизни и деятельности Марата Оспанова.

Оспанов Марат Турдыбекович (17.09.1949 – 23.01.2000) – Первый Председатель Мажилиса Парламента Республики Казахстан. Депутат четырёх созывов: Верховного Совета КазССР XII и XIII созывов, Мажилиса Парламента I и II созывов. Доктор экономических наук. Участвовал в разработке первого Налогового кодекса Республики Казахстан, Деларации Независимости Казахстана. Награждён орденом "Барыс" II степени.

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