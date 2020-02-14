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Для профилактики. В Алматы госслужащих сводили в СИЗО

Подобные экскурсии проводятся для формирования нетерпимости к коррупции.

Фото : Pixabay14 февраля 2020, 12:11

Более 150 госслужащих и сотрудников правоохранительных органов посетили СИЗО в Алматы. Это было сделано в рамках антикоррупционной акции, передает zakon.kz.

14 февраля началась антикоррупционная акция по посещению изоляторов временного содержания госслужащими города. В первый день учреждение ЛА-155/18 Департамента уголовно-исполнительной системы МВД РК посетило более 150 человек. Акция будет продолжена на протяжении нескольких месяцев, - говорится в сообщении Антикоруппционной службы.

Экскурсию проводят сотрудники следственного изолятора, показывают следственные кабинеты, камеры для преступников, которые совершили тяжкие и особо тяжкие преступления, место для прогулки и другие помещения.

Отмечается, что экскурсии проводятся для формирования нетерпимости к коррупции.


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