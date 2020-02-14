Автолюбители боятся наказания. За 2 месяца в Нур-Султане было поймано 12 пьяных водителей

В своих жалобах они просят вернуть права через год – судья.

Ужесточение наказания за вождение в состоянии алкогольного опьянения – дает свои результаты. За 2 месяца в административном суде столицы было рассмотрено только 12 дел по ст.608 ч.1. Об этом на брифинге рассказала судья городского суда Мадениет Омарбекова, передает корреспондент zakon.kz.

В этом году, в несколько статей КоАП были внесены поправки предусматривающие ужесточение наказания. Среди них – ст.608 (управление транспортным средством в алкогольном, наркотическом или токсическом состоянии) и ст. 613 ч.4 (отказ от прохождения освидетельствования).

Если раньше по 608 ч.1 управление транспортного средства в состоянии алкогольного опьянения подразумевало 3 года лишения прав, то теперь в этой статье появились санкции в виде ареста на 15 суток, а срок лишения прав вырос до 7 лет.

С начала года, мы рассмотрели 12 таких дел. 4 были обжалованы в апелляционную инстанцию, но оставлены без изменения, а жалобы без удовлетворения. В своих жалобах они просят снизить лишение права на управление до 1 года. Считаю, что законодатель правильно ужесточил, поскольку много совершается преступлений со смертельным исходом, поскольку лицо, которое садится управлять транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения должно понимать, что это преступление. А последствия – человеческие жертвы, - сказала Омарбекова.

Ст.613 (отказ от прохождения освидетельствования) до 2018 года предусматривала лишение прав на 2 года. Потом ответственность ужесточили, назначив срок лишения за отказ в 3 года. Теперь же отказ от прохождения освидетельствования человеку грозит 20 сутками ареста и лишением права управления транспортным средством на 8 лет. При повторном совершении правонарушение, срок ареста увеличивается до 20 дней, а лишение прав до 9 лет.

Это дисциплинирует водителей. И за 2 месяца мы рассмотрели только 12 дел, хотя и в прошлом году количество дел по этим статьям – уменьшилось на 200 единиц. В 2018 году по 608 статье было рассмотрено 1366 дел, то в 2019 – 1071, то есть меньше на 295. Думаю, ужесточение мер, облагоразумит беспечных водителей, - добавила судья.

Татьяна Ковалева, Нур-Султан

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