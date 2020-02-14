Новый КоАП: Что он изменит для людей

Если лицо, вовлеченное в орбиту административного судопроизводства и потерпевший хотят немедленного рассмотрения дела, то оно направляется в административный суд.

Измененный Кодекс об административных правонарушениях позволяет автовладельцам быстрей получать выплаты из страховых компаний, компаниям выплачивать только 50% штрафа, а иностранцам жить без регистрации на территории Казахстана до 30 суток. В административном суде Нур-Султана журналистам рассказали о некоторых изменениях законодательства, сообщает zakon.kz.

Изменения в КоАП вступили в законную силу 5 и 11 января 2020 года. В итоге 63 состава переведено в уполномоченный орган (то есть теперь право на рассмотрение передано им). А по 37 составам предусмотрены альтернативные виды взыскания.

Одно из изменений: в случае, если лицо, которое вовлечено в орбиту административного судопроизводства и потерпевший хотят немедленного рассмотрения дела, то оно, по их ходатайству, немедленно направляется в административный суд и дело разрешается незамедлительно. Тоже самое с вступлением решения в законную силу. Если стороны не хотят ждать 10 суток с момента оглашения, то могут ходатайствовать перед судом о немедленном вступлении решения в законную силу, и судья удовлетворить просьбу.

Это очень хорошо по делам связанным с ДТП, когда сторона не хочет ждать и быстро восстановить свой автотранспорт. И для этого, длительное ожидание вступления в законную силу им не нужно. Они хотят быстрее получить страховые выплаты. Поэтому по их ходатайству быстро рассматривается дело, стороны согласны на вступление, и решение сразу направляется в страховую компанию для получения выплат и компенсаций, - пояснила судья городского суда Мадениет Омарбекова.

Он также отметила, что поправки в КоАП предусматривают ускорено рассмотрение по нарушениям Налогового законодательства.

По делам в области транспорта, когда автовладелец соглашается, что совершил дорожное правонарушение, он может в течение 7 суток оплатить 50% штрафа. То по налоговым нарушениям, таких послаблений раньше не было. Сейчас законодатель внес изменения. Так что нарушитель закона "О налогообложении" (в случае согласия с нарушением) может оплатить в течение 10 суток 50% штрафа по санкции конкретной статьи, - сообщила Омарбекова.

Кроме того, с этого года миграционная служба наделена полномочиями по наложению административного взыскания в виде штрафа (если, конечно, у лица, ранее не было предупреждения).

А еще отменена временная регистрация для всех категорий иностранцев пребывающих в Казахстан до 30 суток. В случае пребывания свыше 30 суток иностранцы должны оформить разрешение на временное пребывание.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!