Нигматулин: Новые поправки направлены на дальнейшее развитие туризма в Казахстане

Мажилисменам предлагается обсудить в первом чтении законодательные поправки по вопросам туристской деятельности.

Сегодня под председательством Спикера Палаты Нурлана Нигматулина состоялось Бюро Мажилиса, на котором сформирован проект повестки предстоящего пленарного заседания депутатов, сообщает zakon.kz.

Мажилисменам предлагается обсудить в первом чтении законодательные поправки по вопросам туристской деятельности.

Как подчеркнул Председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин, говоря о предстоящем рассмотрении законопроекта на пленарном заседании, совершенствование отечественного законодательства в сфере туризма будет способствовать развитию туристской деятельности.

Законопроект направлен на создание правовых условий по стимулированию развития внутреннего и въездного туризма, определение мер господдержки туристской отрасли, а также урегулирование деятельности выездного туризма за счет установления оптимальных требований.

Кроме того, депутаты Мажилиса рассмотрят пакет ратификационных законопроектов. Это Протокол о присоединении Армении к Соглашению о введении единых форм паспортов транспортного средства, самоходной машины и организации систем электронных паспортов. В пакете и казахстанско-узбекское межправительственное Соглашение о трудовой деятельности и защите прав трудящихся-мигрантов, являющихся гражданами Узбекистана, в Казахстане и трудящихся-мигрантов, являющихся гражданами Казахстана, в Республике Узбекистан.

Палате предстоит назначить профильному комитету сроки подготовки заключений по новым законопроектам. Это разработанные депутатами поправки по вопросам защиты материнства и детства, а также новшества относительно аудиторской деятельности.

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