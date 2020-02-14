У собак и кошек чемпионов мира есть свой Instagram: у кого больше подписчиков

Едва ли ребята полностью заняты ведением страничек своих домашних любимцев, ведь животные не сопровождают их на соревнованиях. Но в свободное от соревнований время точно проводят время с питомцами.

Звезды лыжных видов спорта не только радуют болельщиков победами на заснеженных трассах, но и в свободное от соревнований время ведут не только свои личные странички в Instagram, но и приобщили к этой соцсети... своих домашних животных. Корреспондент zakon.kz собрал несколько милых видео и фото из Instagram собак и кошек призеров Олимпиад и чемпионатов мира по лыжным видам спорта.

Едва ли ребята полностью заняты ведением страничек своих домашних любимцев, ведь животные не сопровождают их на соревнованиях. Но в свободное от соревнований время точно проводят время с питомцами.

Собака Большунова - 396 подписчика

Четырехкратный призер Олимпийских игр 2018 года, четырехкратный серебряный призер чемпионата мира-2019 российский лыжник Александр Большунов ведет в Instagram аккаунт своей собаки по кличке Фалун (так еще называется город в Швеции, где проходят Этапы Кубка мира по лыжным гонкам), сейчас ему чуть больше двух лет.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Друзья, как Вы встретили Новый год????????????? Публикация от Falun (@falun_2018) 3 Янв 2020 в 12:53 PST

Старонемецкая овчарка живет в России, любит кататься на лыжах, которые надевает на передние лапы ботинки.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Лев????? Публикация от Falun (@falun_2018) 5 Фев 2020 в 7:16 PST

Также Фалун возит сани, играет в мяч и, конечно, поздравляет Александра с победами в гонках.

Собака Галышевой - 1713 подписчиков

Бронзовый призер Олимпийских игр 2018 года, чемпионка мира 2019 года по лыжному фристайлу-могулу казахстанка Юлия Галышева ведет страничку своего любимого мопса по имени Патрик. Недавно Патрик перенес операцию на глаза.

Еще один питомец Галышевой овчарка Джери стал поводырем для Патрика.

Во время паузы между Этапами Кубка мира Юлия играет со своими питомцами, с удовольствием отмечает Instagram Патрика в своих сториз и публикациях.

Летом Патрик любит и в грязи поваляться, и в бассейне искупаться, зимой песик любит вышагивать по снежным сугробам.

Также дома у Галышевой в Алматы живет котик, но Instagram есть только у Патрика.

Кошка Клебо - 1280 подписчиков

Трехкратный олимпийский чемпион 2018 года, трехкратный чемпион мира 2019 года норвежский лыжник Йоханнес Клебо ведет Instagram своей кошки по кличке Стьерна (звезда переводе с норвежского).

Посмотреть эту публикацию в Instagram Cat vs yarn ???????????? Публикация от Stjerna The Cat (@stjernathecat) 18 Янв 2020 в 5:35 PST

Недавно он представил ее в видеоблоге, и образ Йоханнеса с милым котенком на руках покорил фанаток.

Посмотреть эту публикацию в Instagram ???????? Публикация от Stjerna The Cat (@stjernathecat) 17 Янв 2020 в 12:03 PST

Стьерна любит играть в клубок, сидеть в коробке и пить из раковины.

Посмотреть эту публикацию в Instagram When you realize tomorrow is monday Публикация от Stjerna The Cat (@stjernathecat) 19 Янв 2020 в 7:36 PST

В лыжных гонках в ближайшее время стартует многодневка "Ски Тур", большой Этап Кубка мира со множеством своих этапов. Во фристайле-могуле ближайший Этап Кубка мира пройдет в Японии (22 февраля), после чего 1 марта лучшие могулисты мира выступят на Этапе Кубка мира в Алматы.

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