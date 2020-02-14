У собак и кошек чемпионов мира есть свой Instagram: у кого больше подписчиков
Едва ли ребята полностью заняты ведением страничек своих домашних любимцев, ведь животные не сопровождают их на соревнованиях. Но в свободное от соревнований время точно проводят время с питомцами.
Звезды лыжных видов спорта не только радуют болельщиков победами на заснеженных трассах, но и в свободное от соревнований время ведут не только свои личные странички в Instagram, но и приобщили к этой соцсети... своих домашних животных. Корреспондент zakon.kz собрал несколько милых видео и фото из Instagram собак и кошек призеров Олимпиад и чемпионатов мира по лыжным видам спорта.
Едва ли ребята полностью заняты ведением страничек своих домашних любимцев, ведь животные не сопровождают их на соревнованиях. Но в свободное от соревнований время точно проводят время с питомцами.
Собака Большунова - 396 подписчика
Четырехкратный призер Олимпийских игр 2018 года, четырехкратный серебряный призер чемпионата мира-2019 российский лыжник Александр Большунов ведет в Instagram аккаунт своей собаки по кличке Фалун (так еще называется город в Швеции, где проходят Этапы Кубка мира по лыжным гонкам), сейчас ему чуть больше двух лет.
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Старонемецкая овчарка живет в России, любит кататься на лыжах, которые надевает на передние лапы ботинки.
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Также Фалун возит сани, играет в мяч и, конечно, поздравляет Александра с победами в гонках.
Собака Галышевой - 1713 подписчиков
Бронзовый призер Олимпийских игр 2018 года, чемпионка мира 2019 года по лыжному фристайлу-могулу казахстанка Юлия Галышева ведет страничку своего любимого мопса по имени Патрик. Недавно Патрик перенес операцию на глаза.
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Еще один питомец Галышевой овчарка Джери стал поводырем для Патрика.
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На двоих три глазика, теперь Джери стала поводырем???????? #pugs #pug #mops #dog #puglife #dogsofinstagram #puglove #pugsofinstagram #dogs #love #pies #pugoftheday #puppy #poland #instadog #pugstagram #mopsik #puglovers #pugnation #instapug #photooftheday #polska #friends #mopsy #puglover #mylove #cute #cutepug #summer #instagood
Во время паузы между Этапами Кубка мира Юлия играет со своими питомцами, с удовольствием отмечает Instagram Патрика в своих сториз и публикациях.
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Летом Патрик любит и в грязи поваляться, и в бассейне искупаться, зимой песик любит вышагивать по снежным сугробам.
Также дома у Галышевой в Алматы живет котик, но Instagram есть только у Патрика.
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Кошка Клебо - 1280 подписчиков
Трехкратный олимпийский чемпион 2018 года, трехкратный чемпион мира 2019 года норвежский лыжник Йоханнес Клебо ведет Instagram своей кошки по кличке Стьерна (звезда переводе с норвежского).
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Недавно он представил ее в видеоблоге, и образ Йоханнеса с милым котенком на руках покорил фанаток.
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Стьерна любит играть в клубок, сидеть в коробке и пить из раковины.
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В лыжных гонках в ближайшее время стартует многодневка "Ски Тур", большой Этап Кубка мира со множеством своих этапов. Во фристайле-могуле ближайший Этап Кубка мира пройдет в Японии (22 февраля), после чего 1 марта лучшие могулисты мира выступят на Этапе Кубка мира в Алматы.
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