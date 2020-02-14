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Токаев встретился с главой компании "BayWa AG"

Совокупные активы предприятия - свыше 5 млрд евро.

Фото : Акорда14 февраля 2020, 19:25

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел встречу с председателем правления "BayWa AG" Клаусом Лутцем, сообщает zakon.kz со ссылкой на Казинформ.

Глава республики отметил, что прибыл в Мюнхен для участия в Мюнхенской конференции по безопасности и о намерении встретится с руководителями ряда компаний.

Клаус ознакомил гостя с деятельностью компании и также высказал заинтересованность в сотрудничестве с казахстанскими бизнесменами.

"BayWa" работает в сфере сельского хозяйства, строительстве и энергетике. Представительство компании имеются в 14 странах. "BayWa" основана в 1923 году, ее совокупные активы составляют 5,486 млрд евро. На счету компании около 17 тыс. сотрудников.


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