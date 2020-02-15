Ученые выяснили, что транссексуалы живут беднее других людей

И чаще бывают безработными.

Ученые выяснили, что транссексуалы по всем показателям экономического и социального благополучия живут хуже других людей. Об этом пишет Ferra.ru

Исследователи использовали данные ежегодного телефонного опроса более 400 000 человек в США. Людей спрашивали об их занятости, уровне доходов, здоровье, а также о том, являются ли они транссексуалами (или трансгендерами). Среди опрошенных 2100 взрослых ответили на этот вопрос утвердительно.

Изучение данных показало, что в среднем транссексуалы живут беднее и чаще оказываются безработными. Так, трансгендеры имели на 11% меньше шансов устроиться на работу по сравнению с людьми, у которых биологический пол и самоощущение совпадают.

Исследователи предположили, что трансгендерные люди могут не иметь возможности работать из-за инвалидности, слабого здоровья или из-за предубеждений со стороны работодателей. Кроме того, транссексуалы чаще были менее образованы, чем другие люди.

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