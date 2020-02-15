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Неустойчивая погода ожидает казахстанцев 15 февраля

На севере республики пройдет снег, на юге - дождь.

Фото : kaluganews.ru15 февраля 2020, 10:27

На севере Казахстана оэжидается снег, на юге осадки в виде дождя и снега. На востоке местами туман, гололед, метель и усиление ветра, сообщает zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".

Так, в Акмолинской области ночью местами ожидается низовая метель.

В Костанайской, Северо-Казахстанской областях местами ожидаются туман, низовая метель, днем усиление ветра 15-20 м/с, в Северо-Казахстанской области – гололед.

В Карагандинской области местами ожидаются низовая метель, туман, усиление ветра 15-20 м/с.

В Жамбылской, Туркестанской областях местами ожидаются туман, гололед, усиление ветра 15-20, днем порывы 23-28 м/с.

В Кызылординской области местами ожидаются туман, гололед, днем местами усиление ветра 15-20 м/с.

В Мангистауской области местами ожидаются туман, ночью – гололед, днем – усиление ветра 15-20 м/с.

В Восточно-Казахстанской области местами ожидаются усиление ветра 15-20 м/с, ночью и утром – туман.

В Алматинской области в районе Жаланашколя ожидается усиление ветра 15-20 м/с, ночью и утром местами туман.

В Актюбинской, Павлодарской, ночью в Западно-Казахстанской, Атырауской областях местами ожидается туман, Атырауской области – ночью местами гололед.


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