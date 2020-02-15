В Алматы задержали мужчину, укравшего более 12 млн тенге из машины астанчанки

В настоящее время задержанный дал признательные показания. На момент задержания он уже успел потратить всю сумму.

В Алматы задержан подозреваемый в краже 12 млн 600 тысяч тенге из автомашины жительницы Нур-Султана, сообщает zakon.kz.

В Департамент полиции 7 февраля обратилась жительница столицы. По словам женщины, с ее автомашины марки "Lexus RX330" была совершена кража крупной суммы денег в размере 12 млн 600 тыс., хранившиеся в бардачке машины. На момент кражи заявительница с семьей находилась в отъезде. Перед тем, как уехать из города, машина была поставлена на охраняемый паркинг, - рассказали в полиции.

При проведении оперативно-розыскных мероприятий, благодаря проявленному профессионализму и кропотливой работе, сотрудники полиции вышли на подозреваемого – 31-летнего уроженца Талдыкоргана.

Как удалось установить, после совершания кражи мужчина выехал из столицы и находился в Алматы. 13 февраля подозреваемый в совершении кражи крупной суммы денег был задержан столичными полицейскими на территории г. Алматы и доставлен в г. Нур-Султан, - поделились подробностями полицейские.

В настоящее время задержанный дал признательные показания. На момент задержания он уже успел потратить всю сумму.

По данному факту ведется досудебное расследование по ст. 188 УК РК (кража). Задержанный водворен в Изолятор временного содержания ДП г. Нур-Султан.

Департамент полиции столицы предупреждает владельцев автотранспорта о кражах с салонов автомашин и просит не оставлять ценные вещи и деньги в своих машинах во избежании совершения краж личного имущества.

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