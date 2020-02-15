В Китае начались клинические испытания системы диагностики пневмонии, вызванной коронавирусом

Система может провести компьютерно-томографический скрининг грудной клетки людей большого количества предполагаемых случаев заражения коронавирусной инфекцией в течение короткого времени, значительно повышая эффективность диагностики.

Разработанная китайскими исследователями интеллектуальная система для диагностики пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа /COVID-19/, прошла прикладные испытания и вошла в стадию клинических испытаний, сообщила китайская газета "Кэцзи жибао" /Science and Technology Daily/, передает zakon.kz.

Большое количество предполагаемых случаев заражения коронавирусом нового типа оказало большое давление на сферу диагностики и лечения. Престижный китайский университет Цинхуа создал исследовательскую группу, члены которой имеют богатый опыт работы в области прецизионных инструментов и клинической медицины.

Анализируя клинические данные с помощью методов больших данных, изучая клинические характеристики COVID-19 с помощью алгоритмов искусственного интеллекта и грамотно оценивая функцию внешнего дыхания пациентов, интеллектуальная система диагностики может одновременно проводить диагностику изображений, клиническую диагностику и клиническую классификацию, - заявил Дун Цзяхун, один из исследователей группы, академик Китайской инженерной академии.

По его словам, система может провести компьютерно-томографический скрининг грудной клетки людей большого количества предполагаемых случаев заражения коронавирусной инфекцией в течение короткого времени, значительно повышая эффективность диагностики.

Она, как мы надеемся, уменьшит нагрузку на врачей и позволит пациентам получать диагноз и лечение в кратчайшие сроки, добавил он.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!