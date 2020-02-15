Полиция Мангистауской области отменила проведение собачьих боев

Стражи порядка провели разъяснительную работу с организаторами, а также среди населения для предотвращения жестокого обращения с животными.

Информация о планировании мероприятия в селе Батыр Мунайлинского района появилась в соцсетях, сообщает zakon.kz со ссылкой на ЛАДА.kz.

Собачьи бои должны были состоятся 15 февраля и на рассылку в Instagram и Facebook обратили внимание пользователи. Люди возмутились и обратились в полицию, которой пришлось напомнить организаторам, что в случае гибели животного или травли собак при несовершеннолетних предусматривается уголовная ответственность.

В пресс-службе полиции сообщили, что стражи порядка провели разъяснительную работу с организаторами, а также среди населения для предотвращения жестокого обращения с животными.

- Правовой статус данных турниров не однозначен. Данные мероприятия должны проходить под контролем заводчиков, чтобы псы не получили серьезных увечий. В случае, если животное погибнет или травлю устроят на глазах несовершеннолетних, предусматривается уголовная ответственность. Проведение данного мероприятия отменено, - отметили в пресс-службе ведомства.

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