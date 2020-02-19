Студентов медколледжа заставляют покупать дорогие бахилы

В колледже не стали комментировать скандал.

В Актау студенты частного медицинского колледжа жалуются на руководство учебного заведения. Они возмущены тем, что их ежедневно заставляют покупать бахилы по 180 тенге, передает zakon.kz со ссылкой на КТК.

Без них будущих медиков не пускают на занятия. При этом приобретать в аптеках в девять раз дешевле якобы запрещают.

"Это обработанные, специальные, они не рвутся. В аптеках не такие бахилы, как у нас. У нас качественные, турецкие, я их из Стамбула привезла". Мы говорим: "Нет, не будем". Она на нас матерится, говорит: "Хотите, не хотите, я вас выгоню из колледжа. Ходите куда хотите, я буду все равно продавать это", - сказала студентка Каракат Маметжан.

Будущие медики жалуются, предпринимательская деятельность руководства сильно бьет по карману. При этом пройти на занятия без бахил нельзя, их продают при входе. Но прогул обходится учащимся еще дороже. Он тоже оплачивается и стоит 1000 тенге. Покупать, как говорят студенты, заставляют и медицинские халаты за 25 тысяч.

В колледже не стали комментировать скандал. Сами студенты, которые уже неоднократно говорили об этой проблеме руководству, на этот раз пожаловались в полицию. Бизнес на бахилах обещали проверить в ближайшие три дня. Для этого в управлении образования была создана специальная комиссия.

Это незаконно, конечно, они могут принести, главное, чтоб в халате сидели. Будем уже смотреть, какие договоры у них с родителями, у них были, что подписано между родителями, между колледжем, администрацией колледжа, надо будет все это тщательно смотреть, - сказала руководитель отдела управления образования Мангистауской области Жания Салмурзина.

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