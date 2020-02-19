Хозяев назвали живодерами. И такое зрелище точно не для детей.

Контактный зоопарк из России шокировал кызылординцев. Зоозащитники назвали зверинец настоящим "концлагерем на колесах". Животные гниют заживо. Об этом говорится в сюжете телеканала "Астана", передает zakon.kz.

Этот ястреб с подрезанными крыльями уж точно не мечтает о небе. А кролик вынужден гнить заживо. Тесные, грязные клетки и полная обреченность. Всего подобных "узников" больше двадцати. Так бизнесмены из Дагестана зарабатывают деньги.

Они сидят в метровых клеточках, просто вынуждены так жить и, поверьте мне, я думаю, просто мечтают о смерти. Нас интересует конкретно судьба животных. Это в прямом смысле слова, концлагерь на колесах, - сказала зоозащитница Евгения Калиниченко.

О том, что с контактным зоопарком что-то неладное поняли и сами посетители. Не всем по душе пришлась душераздирающая картина. Хозяев назвали живодерами. И такое зрелище точно не для детей.

Это-нелюди. Потому, что мне-15 лет, я смотрю на этого кролика, я хочу плакать, потому, что это просто невозможно смотреть, когда такое состояние у животных. Чего они хотят от детей, от деток от 5 до 10 лет, которые будут приходить сюда и смотреть просто на настоящий ужас, - сказал житель Кызылорды Курбан Резванов.

За полторы тысячи тенге можно было поконтактировать с енотом, питоном, попугаем, обезьянами, вороной и даже с краснокнижным дикобразом. Правда, при виде несчастных животных желание пообщаться пропадает сразу. Бить в набат зоозащитники и волонтеры стали сразу, как только узнали об условиях содержания животных.

Мы вызывали специально государственную ветслужбу животные в плачевном состоянии, им нужна помощь. Никакой помощи. С представителем зоопарка мы встречались, вот только один здесь человек. Он говорит, что он просто наемный рабочий, что хозяева у нас в России, животные, он сказал, вообще арендованные, - сказала зоозащитница Асель Даирова.

Мы сейчас добиваемся, чтобы, во-первых, животных этих с подвального помещения убрать. Потому, что здесь ни вентиляции, ничего нет. Мы хотим привлечь к ответственности людей, которые позволили этот беспредел здесь, то есть, это-хозяин торгового центра, это-хозяин зоопарка, - сказала Дарья Пересадько.

Хозяина зоопарка застать не удалось. По словам его представителя, он застрял где-то на трассе. За содержание и защиту животных сейчас отвечает вот этот парень.

Что касается директора торгового центра, где и разместили животных, то он признался: гостей запустил бесплатно, переждать холода. Что происходит внутри не знал.

Меня попросили приютить на время, выделить теплое помещение. Чисто по-человечески пожалел, помог. Никаких договоров между нами не было и денег я с них не брал, - сказал предприниматель Ролан Елубай.

На проблему отреагировали местные власти. Они потребовали немедленного закрытия и отъезда контактного зоопарка.

Составлен протокол относительно гражданина Российской Федерации-представителя зоопарка. И для принятия процессуального решения передано в суд. Работа зоопарка в подвале остановлена. Прибывшие из республики Дагестан граждане должны на специальном транспорте вывезти животных, - сказал руководитель отдела предпринимательства, промышленности и туризма Кызылорды Алмасбек Есмаханов.

Зоозащитники уверены, контактные зоопарки продолжат гастроли в других регионах Казахстана. Активисты уже не раз выходили с требованиями о их полном запрете по всей стране. Но пока бизнес стоит выше гуманных ценностей.

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