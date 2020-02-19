Слухи о строительстве курорта на Бутаковке прокомментировал Сагинтаев

Активно ходят слухи о проектировании нового горнолыжного курорта.

Бакытжан Сагинтаев прокомментировал слухи о строительстве горнолыжного курорта на Бутаковке на отчетной встрече с населением Алматы, передает zakon.kz.

Жительницу города беспокоит, что активно ходят слухи о проектировании нового горнолыжного курорта на Бутаковке, хотя с жителями пока это никто не обсуждал.

То, что необходимо туризм, – это бесспорно. Сама природа говорит о том, что как можно больше туристов приезжают к нам. И какие туристы? Те, которые будут оставлять деньги, будут пользоваться различными услугами и это развитие самого города, узнаваемость. В рамках планов по развитию туризма привлекаются различного рода проекты, в том числе со стороны инвесторов, в том числе иностранных. Они приезжают к нам, вносят свои предложения. В том числе были предложения по Бутаковке, свое видение говорили, но это не значит, что мы кулуарно примем решение, и на Бутаковке появится горнолыжный курорт, - заявил Сагинтаев.

Он добавил, что прежде чем «что-то начнется» по Бутаковке, акимат города обязательно будет все обсуждать с жителями с самого начала.

Но пока это разговоры, - добавил Сагинтаев.

В то же время горнолыжная база ЦСКА, переданная акимату от министерства обороны, будет обновлена, там появится трасса для тренировок детей, занимающихся горнолыжными видами спорта.

Альберт Ахметов

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