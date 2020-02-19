Назначен первый заместитель прокурора Акмолинской области
Им стал Владимир Малахов.
Фото : artpress.kz19 февраля 2020, 12:34
Приказом Генерального прокурора РК от 19 февраля 2020 года первым заместителем прокурора Акмолинской области назначен Владимир Малахов, передает zakon.kz.
Малахов Владимир Михайлович родился в 1977 году в Кокшетау. Окончил Казахский государственный юридический университет по специальности "Правоведение", Атырауский университет нефти и газа по специальности "Экономика".
Службу в органах прокуратуры начал в 2002 году. До настоящего времени занимал должность заместителя прокурора Акмолинской области.
Классный чин – старший советник юстиции.
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