Назначен первый заместитель прокурора Акмолинской области

Им стал Владимир Малахов.

Приказом Генерального прокурора РК от 19 февраля 2020 года первым заместителем прокурора Акмолинской области назначен Владимир Малахов, передает zakon.kz.

Малахов Владимир Михайлович родился в 1977 году в Кокшетау. Окончил Казахский государственный юридический университет по специальности "Правоведение", Атырауский университет нефти и газа по специальности "Экономика".

Службу в органах прокуратуры начал в 2002 году. До настоящего времени занимал должность заместителя прокурора Акмолинской области.

Классный чин – старший советник юстиции.

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