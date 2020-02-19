Сагинтаев о кордайских событиях: Мы не могли допустить такого же

Аким назвал причину закрытия базаров Алматы.

Известно, что во время начала событий в населенных пунктах Кордайского района Жамбылской области базары Алматы быстро закрыли, выставили оцепление. На отчетной встрече с населением аким Алматы Бакытжан Сагинтаев назвал истинную причину таких действий, передает zakon.kz.

Как только пришла информация, что в Кордае такая ситуация вечером идет, все службы были задействованы, мобилизованы правоохранительные органы и службы акимата. После 12 ночи были приглашены все владельцы и директора наших базаров, рассказали ситуацию, им было предложено, чтобы с утра все базары были закрыты. 12 базаров ночью приняли решение о том, что на следующий день работы не будет. Несмотря на то, что это была суббота и поток покупателей в большом объеме, это было сделано в целях безопасности каждого, - сказал Сагинтаев.

Также он объяснил оцепление вокруг базара "Заря Востока".

"Мы видели, что творится в Кордае, и мы не могли допустить такого же здесь. Полиция охраняла, по улицам патрульные машины ездили с мигалкой, территория полностью под охраной. Мы считаем, что решение было правильным, так как утром мы увидели, что пришли молодые люди к базарам, где в основном торговцами являются люди дунганской национальности, они увидели, что закрыто, никого нет. С ними сотрудники полиции провели разъяснительную. Работу и они разошлись. Но в то же время призывы в сетях шли, и мы по каждому знаем, откуда они идут, и с каждым правоохранительные органы точечно работали, потом также в сетях распространяли о том, что они ошиблись, просят прощения", - добавил аким.

В общей сложности, в дни событий в Кордайском районе алматинские базары не работали 3 дня.

Мир, спокойствие. Безопасность - это ответственность не только государственного органа. Каждый из нас, каждый должен отвечать за это. Разжечь, спичку бросить, а потом и критиковать, говорить: "Куда все смотрят?". А кто это начал? Нужно отвечать за себя. Родина начинается с семьи, - заявил Сагинтаев.

Альберт Ахметов

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