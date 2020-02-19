Образование - один из драйверов развития ВКО

Всего за 5 лет будет выделено 1846 бюджетных мест на 5 млрд тенге.

Во время отчета перед населением аким ВКО Даниал Ахметов рассказал об улучшении материально-технической базы и цифровой инфраструктуры учебных учреждений области, сокращении разрыва в качестве образования между городскими и сельскими школами, повышении статуса педагога, передает zakon.kz.

По информации инфоцентра ВКО, на сегодняшний день полностью решен вопрос трехсменных и аварийных школ. В этом году предусмотрен ремонт 129 школ, а до 2023 года запланировано строительство 7 школ на 5,5 тыс. мест.

Все средние учебные учреждения области оснащены IT-классами. Дети изучают новую углубленную программу по информационным технологиям, в которую вошли разделы программирования на языке Python, платформа Arduino Uno. Для внедрения новых знаний обучение прошли 544 педагога. Нужно отметить, что это дало результаты, и качество знаний по предметам естественно-научного цикла повысилось с 44 до 66%.

Продолжается развитие полиязычия с включением в программу французского и немецкого языков. Перед Управлением образования стоит задача в течение трех лет повысить уровень преподавания 4 тыс. педагогов. Переобучение языковедов будет проводиться с привлечением прямых носителей языка.

Для обучения детей с особенными потребностями в текущем году будет проведена курсовая подготовка 900 педагогов, адаптировано 19 зданий, приобретено необходимое оборудование для 395 школ.

В направлении технического и профессионального образования также положительные перемены. Многое время эта сфера оставалась без внимания. Теперь система ТиПО полностью модернизируется - открываются современные Центры компетенций, происходит переоснащение колледжей новым оборудованием и внедрение стандартов WorldSkills. В целом, только на оснащение учреждений будет вложено 3 млрд. тенге. На базе трех ведущих колледжей уже созданы Центры компетенций, один из них - совместно с компанией KazMinerals по подготовке специалистов горнорудного профиля. С текущего по 2022 годы предполагается обучить 4 тыс. специалистов для работы в компании KazMinerals на месторождении "Баимское" Чукотского автономного округа Российской Федерации.

К слову, результатам всех этих работ можно порадоваться уже сегодня. Учащиеся колледжей достигают высоких наград не только на национальном чемпионате WorldSkills, занимая первое общекомандное место уже второй год подряд, но и имеют номинации в международном движении.

В сфере высшего образования также проводится большая работа. По проекту "Білікті маман" выделяются образовательные гранты на подготовку специалистов в университетах. За 3 года уже выделено 1 тыс. грантов для абитуриентов, в том числе 400 - в прошлом году. Всего за 5 лет будет выделено 1846 бюджетных мест на 5 млрд тенге.

Мы снизили отток выпускников школ в зарубежные ВУЗы в 3 раза. Дети перестали уезжать, поскольку у нас намного поднялся уровень образованности в средних школах. Наши ВУЗы улучшили свою конкурентоспособность. 3,5 млрд. тенге вложили в приобретение современного оборудования. Тем самым, в прошлом году уехало 536 человек, но при этом они получают образование в лучших университетах мира. Это замечательно, если они обучаются в Кембриджском университете, Оксфорде, Московском государственном университете им. Ломоносова, - отметил Даниал Ахметов.

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