Россия приостановит въезд граждан Китая с 20 февраля

Ограничение не коснется транзитных пассажиров.

Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому с 20 февраля будет временно приостановлен въезд граждан Китая на территорию РФ в частных, учебных и туристических целях, а также в целях осуществления трудовой деятельности, передает zakon.kz.

С 00:00 местного времени 20 февраля 2020 года временно приостановить пропуск граждан Китайской Народной Республики через государственную границу Российской Федерации, въезжающих на территорию Российской Федерации в целях осуществления трудовой деятельности, в частных, учебных и туристических целях, - говорится в документе.

Также отмечается, что с 00:00 19 февраля 2020 года будет временно приостановлен прием документов, оформление и выдача приглашений на въезд в РФ в частных и учебных целях гражданам Китая.

Кроме того, глава правительства РФ поручил МИДу временно приостановить прием документов, оформление и выдачу рабочих, частных, учебных и туристических виз гражданам Китайской Народной Республики в консульских учреждениях МИДа России в Китайской Народной Республике, а также уведомить Китайскую Народную Республику о предусмотренных мерах, подчеркнув, что они обоснованы особыми обстоятельствами и носят исключительно временный характер.

Эти ограничения не коснутся транзитных пассажиров.

В Китае, по последним данным, число заболевших коронавирусом Covid-19 составило 73 336 человек, умерли 1 874 человек, 13 021 выздоровевших.

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