Общественность может контролировать программу "Нұрлы жер" онлайн

Ситуационный центр дает возможность отслеживать непосредственно ход строительства в разрезе каждого из регионов.

Следить за ходом строительства жилья по программе "Нұрлы жер" можно в режиме онлайн. Еще в 2018 году НУХ "Байтерек" запустил онлайн портал по сбору информации. Сегодня это полноценный Ситуационный центр, применяющий технологии искусственного интеллекта. Об этом сегодня на брифинге в Службе центральных коммуникаций рассказал заместитель председателя правления АО "НУХ "Байтерек" Ануар Омарходжаев, сообщает zakon.kz.

Холдинг – является основным финансовым оператором государственных программ по развитию предпринимательства и обеспечению финансовой доступности жилья. Для реализации этих задач НУХ "Байтерек" работает по нескольким направлениям. Так, по направлению строительства кредитного жилья через механизм выкупа облигаций акиматов приобретены ценные бумаги на 108,8 млрд тенге. За счет данных средств акиматами сдано 10,6 тыс. кредитных квартир по фиксированным ценам для вкладчиков Жилстройсбербанка (дочерняя организация Холдинга) и участников программы "7-20-25". В текущем году планируется профондировать акиматы на 101,2 млрд тенге, а это порядка 10,4 тыс. квартир, - сообщил Омарходжаев.

По направлению системы жилищных строительных сбережений по итогам 2019 года ЖССБ выдано населению 50,3 тыс. льготных займов на 527 млрд тенге, из них в рамках госпрограммы "Нұрлы жер" выдано 8,6 тыс. займов на 67 млрд тенге.

Данные займы выданы участникам госпрограммы под 5% годовых с первоначальным взносом от 20%. На сегодня в системе Жилстройсбербанка числится 1,6 млн договоров с суммой накоплений свыше 806 млрд тенге. Банк занимает первое место по долгосрочным вкладам населения в тенге, - продолжил он.

К слову, 1 августа 2018 года Холдинг "Байтерек" запустил онлайн портал по сбору информации с местных исполнительных органов о строящихся зданиях в рамках программы "Нұрлы жер" и создал Ситуационный центр. Это позволяет в режиме реального времени осуществлять мониторинг хода строительства объектов, освоение облигационных займов, реализации построенного жилья. Техническим партнером и разработчиком решения выступает университет им. Сатпаева и институт цифровой техники и технологии.

В ситуационном центре визуализируется вся информация по выделенным облигационным займам, то есть можно посмотреть на карте Казахстана объемы финансирования всех регионов, посмотреть динамику приобретения облигаций, погашения, историческую информацию, даты приобретения, индикативный прогноз по приобретению. Есть возможность отслеживать непосредственно ход строительства в разрезе каждого из регионов. Нами ход строительства подразделяется на 8 этапов в соответствии со СНИПами. Ознакомится с фото и видеоматериалами объекта, посмотреть на каком этапе строительства находится этот объект. Также посмотреть темпы реализации со стороны акиматов, - сообщил заместитель председателя правления АО "Байтерек девелопмент" Алтай Куздибаев

Ситуационный центр с интегрирован с учетной системой АО "Байтерек Девеломпент", а также системой ЖССБ. Это по словам спикера, позволяет отслеживать движение денег по программе. Кроме того, теперь "Байтерек" может мониторить объемы накоплений в разрезе регионов вкладчиками ЖССБ, "что немаловажно при принятии решения по распределению свободных ресурсов среди регионов".

Также хотелось бы отметить, что обработка фото и видеопотока происходит с применением технологий Искусственного интеллекта (ИИ). При наличии камер на объекте они могут анализировать движение техники и рабочей силы по объекту. К слову, для журналистов и общественности на сайте "Байтерек девелопмент" ретранслируется часть виджетов, которые отражают основные индикаторы реализации программы. Можно посмотреть на каждый объект, щелкнув на геолокацию в регионе, - добавил он.

По предварительным данным, приведенным Куздибаевым, эта система позволила сократить время одного сотрудника акимата на предоставление отчетов с 16 часов до 6 часов еженедельно. Сократить время консолидированных отчетов Холдинга "Байтерек" для проверки и обработки необходимой информации с 16 часов до 1 часа в неделю. А также снизить годовые расходы примерно на 26-27 млн тенге в год.

Раньше акиматы были вынуждены отправлять 68 отчетов еженедельно по всем своим объектом. В качестве следующего этапа развития ситуационного центра – планируется создание маркетплейса строительных материалов, - продолжил спикер.

Концепция "Маркетплейса стройматериалов" - объединение на одной платформе заказчиков и поставщиков без посредников и внедрение системы долгосрочных офтейк-контрактов по фиксированным ценам.

Это позволит обеспечить загруженность домостроительных комбинатов, производителей стройматериалов и проводить импортозамещение через локализацию отечественного производства, - добавил Ануар Омарходжаев.

По его данным, эти меры позволят удешевить себестоимость строительства жилья для населения в среднем на 10%.

Татьяна Ковалева, Нур-Султан

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