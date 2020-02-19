Качественные дома и дороги. Женис Касымбек рассказал о приоритетах

В области уже разработаны специальные дорожные карты по строительству дорог и домов.

Глава Карагандинской области определил стратегию работы, которая в первую очередь будет направлена на улучшение качества жизни населения, передает zakon.kz.

По информации пресс-службы акимата области, в приоритете - строить доступные, качественные дома и дороги, обеспечить жителей постоянной работой и стабильной заработной платой, решать экологические проблемы в регионе.

Так, например, в области уже разработаны специальные дорожные карты по строительству дорог и домов. Поэтому в планах - увеличить темпы работ в этих сферах в разы, отметил аким Карагандинской области Женис Касымбек на отчетной встрече с населением.

В регионе 1 800 многодетных семей стоят в очереди на получение квартир. Местные власти поставили себе цель обеспечить всех жильем в течение двух лет.

Как сказал глава государства, обеспечение жильем - это приоритет социальной политики. С нашей стороны делается все возможное, чтобы в этом году увеличить строительство жилья минимум в полтора раза по области и в два раза - в областном центре. Считаю, что у нас есть все возможности в течение двух лет обеспечить все 1 800 многодетных семей, которые на сегодняшний день стоят в очереди, - сообщил аким области.

Елбасы поручил к 2030 году довести обеспеченность жильем на одного жителя до 30 квадратных метров, напомнил глава региона. В области этот показатель сейчас превышает 23 кв. м.

В прошлом году в регионе построили 421 тыс. кв. м жилья. 1 148 семей получили квартиры. Только по программе "Бақытты отбасы" 226 семей стали новоселами.

В 2020 году мы должны сдать более 600 тыс. кв. м жилья, чтобы 5 600 семей отпраздновали новоселье. Порядка половины этих квартир предназначены социально защищаемым категориям. Кроме этого, ускорим продвижение очереди для детей-сирот. Этот вопрос также является для нас приоритетным, - сказал Женис Касымбек.

Контроль за качеством новостроек будет усилен, подчеркнул аким области.

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