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Мамин рассказал Назарбаеву о создании новых рабочих мест

Также он представил информацию о социально-экономическом развитии страны.

Фото : сайт Елбасы19 февраля 2020, 17:07

Нурсултан Назарбаев встретился с премьер-министром Аскаром Маминым, передает zakon.kz.

В ходе встречи глава кабинета министров представил информацию о социально-экономическом развитии страны и привлечении прямых иностранных инвестиций, - отметили на сайте Елбасы.

Также в рамках встречи Мамин рассказал о принимаемых Правительством Казахстана мерах по созданию новых рабочих мест, реализуемых инфраструктурных проектах, развитии агропромышленного комплекса.


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