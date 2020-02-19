Мамин рассказал Назарбаеву о создании новых рабочих мест

Также он представил информацию о социально-экономическом развитии страны.

Фото : сайт Елбасы

Нурсултан Назарбаев встретился с премьер-министром Аскаром Маминым, передает zakon.kz. В ходе встречи глава кабинета министров представил информацию о социально-экономическом развитии страны и привлечении прямых иностранных инвестиций, - отметили на сайте Елбасы. Также в рамках встречи Мамин рассказал о принимаемых Правительством Казахстана мерах по созданию новых рабочих мест, реализуемых инфраструктурных проектах, развитии агропромышленного комплекса.

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