Мамин рассказал Назарбаеву о создании новых рабочих мест
Также он представил информацию о социально-экономическом развитии страны.
Фото : сайт Елбасы19 февраля 2020, 17:07
Нурсултан Назарбаев встретился с премьер-министром Аскаром Маминым, передает zakon.kz.
В ходе встречи глава кабинета министров представил информацию о социально-экономическом развитии страны и привлечении прямых иностранных инвестиций, - отметили на сайте Елбасы.
Также в рамках встречи Мамин рассказал о принимаемых Правительством Казахстана мерах по созданию новых рабочих мест, реализуемых инфраструктурных проектах, развитии агропромышленного комплекса.
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