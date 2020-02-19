О золотовалютных активах доложили Елбасы

Досаев рассказал о ходе исполнения государственных программ в рамках "Пяти социальных инициатив".

Нурсултан Назарбаев провел встречу с председателем Национального банка Ерболатом Досаевым, передает zakon.kz.





На сайте Елбасы отмечается, что глава Национального банка проинформировал Елбасы о ходе реализации денежно-кредитной политики в январе 2020 года, состоянии золотовалютных активов страны и Национального фонда.

Также в рамках встречи Досаев рассказал о ходе исполнения государственных программ в рамках "Пяти социальных инициатив". Кроме этого, была затронута тема реализации программы "Экономика простых вещей".

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