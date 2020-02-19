Как скоро сельских жителей ВКО обеспечат питьевой водой

На текущий год запланирован ввод 30 объектов водоснабжения и водоотведения.

Аким области Даниал Ахметов в ходе отчета перед населением рассказал о проделанной и планируемой работе в сфере обеспечения жителей Восточного Казахстана качественной питьевой водой, передает zakon.kz.

В 2019 году в эксплуатацию было введено18 объектов по 69 реализуемым проектам. Таким образом, в период с 2015 года, обеспеченность сельских населенных пунктов выросла с 42% до 67%. Вместе с тем, в 77 малочисленных селах установлены блочно-модульные станции очистки и раздачи воды.

На текущий год запланирован ввод 30 объектов водоснабжения и водоотведения, а также установка в 50 малочисленных селах блочно-модульных станций очистки и раздачи воды.

Как отметил Даниал Ахметов, по итогам 2020 года охват сельских населенных пунктов централизованным водоснабжением составит 76,5%, доступ сельского населения к водоснабжению – 81,0%.

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