Дарига Назарбаева: За ошибки в управлении электроэнергетикой расплачивается каждая семья

Толком нет контроля, надо мониторить.

Председатель Сената Парламента РК Дарига Назарбаева провела рабочую встречу по вопросам функционирования электроэнергетической отрасли и обеспечения бесперебойного электроснабжения населения, передает zakon.kz.

В совещании приняли участие депутаты Сената РК, Министр энергетики Нурлан Ногаев, представители Министерства индустрии и инфраструктурного развития, а также руководители АО "KEGOC", АО "Самрук-Энерго" и АО "Астана РЭК".

Во вступительном слове, говоря об актуальности встречи, Спикер Сената напомнила присутствующим о нескольких недавних масштабных отключениях электроэнергии, в частности, произошедшее в ноябре прошлого года в городе Нур-Султан.

Часть города оказалась без электричества, мы хотели бы выслушать уполномоченные государственные органы, чтобы разобраться в этой ситуации и понять, что послужило этому причиной. Коммуникации и инфраструктура левого берега построены недавно, назвать их трухлявыми или в аварийном состоянии нельзя, - сказала она.

Как сообщил в своем докладе председатель правления АО "Астана РЭК" Серик Балкишев, результаты мониторинга повреждений в электрических сетях, которые привели к длительным перерывам в электроснабжении потребителей свидетельствуют, что основной причиной являются бесхозные сети и трансформаторные подстанции. По информации руководителя АО "Астана РЭК", после ввода в эксплуатацию многоквартирных жилых комплексов строительные компании передают внутридомовые инженерные коммуникации обслуживающим компаниям.

Наружные электрические сети становятся бесхозными, не обслуживаются и не охраняются, в результате чего оборудование подстанций подвергается разграблению и выходит из строя. Аварийные ситуации в таких сетях приводят к длительным перерывам в электроснабжении жилых комплексов, что крайне неблагоприятно отражается на системах жизнеобеспечения, особенно в отопительный период. В настоящее время вопрос передачи наружных инженерных сетей специализированным обслуживающим организациям не урегулирован нормативно-правовыми актами, - добавил он.

Депутаты Сената приняли активное участие в обсуждении. Сенатор Серик Джаксыбеков задал вопрос о процедуре выдачи технических условий и существовании в регламенте мер переключения в случае аварийной ситуации на той или иной линии.

В процессе обсуждения Дарига Назарбаева сделала отдельный акцент на предотвращении появления новых бесхозных сетей. "Это главная задача сейчас, иначе эта работа никогда не закончится. Нам надо очень внимательно вернуться к рассмотрению предпринимательского Кодекса, потому что, какие бы мы вопросы не рассматривали, постоянно поднимается проблема отсутствия контроля, соответственно, государство не может отвечать за качество. В целом вся технологическая цепочка получается ущербной, она в любой момент может нанести вред здоровью и жизни людей", - подчеркнула Д.Назарбаева.

Отдельно ситуацию в этой отрасли в регионах прокомментировал депутат Мухтар Кул-Мухаммед.

Кто работал в регионах, прекрасно знает, как эти проблемы возникли. Появляется так называемый инвестор, он приобретает в собственность всю региональную сеть, сам не в состоянии вложить туда деньги, региональные акиматы тоже не могут, так как это не их собственность, и в таких случаях эти бесхозные сети образуются, - сказал Кул-Мухаммед.

В свою очередь Назарбаева обратила внимание на некачественное администрирование сферы электроэнергетики.

Толком нет контроля, надо мониторить, чтобы предприятия добросовестно выполняли законы и нормативно-правовые акты. Нет регулирующего сегмента. Потери оплачиваются из наших карманов, мы все платим не задумываясь, когда приходят счета. Каждый дом, каждая семья оплачивает эти счета. Уговорили, что надо поднять инвестиционные тарифы, но системного контроля за инвестициями, их отдачей и эффективностью нет, - отметила Назарбаева.

Кроме того, Глава Сената подняла вопрос об использовании угля и газа в Казахстане. "Вообще большой вопрос, что будет с нашими угольными шахтами? Сегодня государство на газе, который идет на экспорт, хорошие дивиденды зарабатывает. Должен быть баланс между использованием угля и газа на внутреннем рынке и современные новые технологии надо внедрять там, где есть уголь, для того, чтобы базирующаяся на угле энергетика была экологически чистой, приносила и дальше пользу, а рабочие в угольных шахтах не теряли работу. Это колоссальный вопрос, но он нигде не поднимается", - сказала Д.Назарбаева.

Резюмируя итоги встречи, спикер Сената подчеркнула, что все прозвучавшие предложения должны войти в рекомендации, и по ним должна постоянно проводиться работа.

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