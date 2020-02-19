Как беременных сестер спасли полицейские на трассе в непогоду

Полиция доставила Жибек и Динару прямо до места назначения в Костанай.

В Костанайской области полицейские спасли людей, застрявших на трассе. На своей машине они доставили в Костанай двух беременных женщин, передает zakon.kz.

Как отмечает Polisia.kz, погода 18 февраля выдалась штормовой, однако люди все равно были вынуждены ехать по своим делам.

Из Наурзумского района в Костанай на такси выехали беременные сестры Жибек Нурсейтова и Динара Кулсейтова. Им по направлению из местной ЦРБ срочно нужно было попасть в областную больницу. До Новонежинки Аулиекольского района женщины доехали спокойно, однако в 85 км от города в дороге их застала жуткая метель. Такси окончательно застряло на трассе между Семеновкой и Глазуновкой, в 40 км от Костаная. Вместе с ним на дороге стояло 15 машин.

По номеру 112 мы не смогли дозвониться, тогда вызвали полицию. Через несколько минут к нам приехали сотрудники дорожной полиции, которые оказали нам помощь. Мы оставили такси и пересели в патрульные машины. Полицейские в это время помогали откапывать другие автомобили. Они работали лопатами, расчищали дорогу. Кто-то скажет, что это их обязанности, но мы воспринимаем это как мужество. Выехав 18 числа вечером, мы добрались до Костаная только 19 числа ночью, – рассказала Жибек.

Таксист, который вез беременных в Костанай, был вынужден оставить свою машину на трассе до утра. Полиция доставила Жибек и Динару прямо до места назначения в Костанай.

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