266 млрд тенге потратят на образование в Алматинской области

Из них на строительство объектов выделено 14 млрд тенге.

В Алматинской области расходы на образование увеличились на 59 млрд тенге (+28%) и достигли 266 млрд тенге с учетом увеличения зарплаты на 25%, передает zakon.kz.

По информации пресс-службы акима Алматинской области, из них на строительство объектов выделено 14 млрд тенге с ростом почти в два раза. Об этом стало известно в ходе отчетной встречи акима области Амандыка Баталова с населением, которая состоялась в здании драматического театра им.Б.Римовой в Талдыкорган.

За последние пять лет в области построено 75 школ, из них 55 на 30 тысяч мест для ликвидации трехсменного обучения. Тем не менее на сегодня проблема трехсменных школ остается острой. Например, в прошлом году в первый класс пошли 48 тысяч детей, а количество ученических мест выросло на 20 тысяч. И сейчас в области имеется 38 трехсменных школ, - сказал Амандык Баталов.

По словам акима области, в этом году в области будут строить 13 школ на 11,2 млрд тенге, из них 8 - для ликвидации трехсменного обучения. Это школы в с. Касымбек, Жайсан Жамбылского, Туймебаево, Караой, Жапек батыра, Косозен, Боралдай Илийского, Шамалган Карасайского районов.

Кроме того, мы должны начать строительство еще шести школ общей стоимостью 10,3 млрд. тенге в селе Ташкенсаз Енбекшиказахского и в селах Алмалыбак, Уштерек, Иргели, Батан, ст.Шамалган Карасайского района. Также мы прорабатываем вопрос строительства школ за счет частных инвестиций. В рамках ГЧП уже построены начальная школа в с.Кожбан Каратальского района и школа на 1200 мест в с.Айтей Карасайского района, - сообщил А.Баталов в ходе отчетной встречи с населением.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!