Казахстанский борец не смог взять золото на ЧА в Индии

В финале против на него на ковер вышел Амин Кавиянинежад из Ирана.

Закончился чемпионат Азии в Нью-Дели. Казахстанский борец греко-римского стиля Ибрагим Магомадов взял "серебро", сообщает zakon.kz со ссылкой на Olympic.kz.

Полуфинальную схватку он блестяще провел индийца Адитя Кунду, не оставив ему ни единого шанса - 9:0.

В финале против казахстанца на ковер вышел Амин Кавиянинежад из Ирана.

Первые баллы завоевал соперник. После успешного приема счет стал 0:2. Затем иранец удвоил свое преимущество. После перерыва иранский спортсмен вновь провел несколько атак, досрочно одержав победу.

Ранее золотую награду завоевал Тамерлан Шадукаев (до 77 килограммов). Обладателями "бронзы" стали Хорлан Жаканша (до 55 килограммов), Азамат Кустубаев (до 87 килограммов) и Мансур Шадукаев (130 килограммов).

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