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В Украине потребовали отставки правительства из-за коронавируса

Политики отмечают, что Украина абсолютно не готова противостоять рискам распространения инфекции.

Фото : zagittya20 февраля 2020, 06:57

Члены украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" потребовали отставки правительства страны в связи с решением эвакуировать вместе с украинцами иностранных граждан из Китая, где вспыхнула эпидемия нового типа коронавируса, сообщает zakon.kz со ссылкой на lenta.ru.

Политики отмечают, что Украина абсолютно не готова противостоять рискам распространения инфекции. В связи с этим оппозиционеры потребовали снять должностей всех чиновников, ответственных за "карантинную авантюру".

Требуем снять с должностей всех чиновников, ответственных за "карантинную авантюру". Правительство Гончарука - это самый большой вызов для национальной безопасности. Парламент просто обязан отправить всю эту безответственную компанию в отставку, - сказано в официальном заявлении партии.

В нынешних условиях создавать из Украины "транзитный карантинный хаб" является "высшей мерой глупости", заявили политики. Партия также потребовала немедленно провести консультации с правительствами всех стран, граждане которых будут вывезены Украиной из китайского города Ухань.


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