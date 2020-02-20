Биатлонистка чуть не убила человека на чемпионате мира-2020

Когда тренеры сборной Норвегии докричались до постороннего, выяснилось, что им оказался охранник.

На Чемпионате мира-2020 по биатлону в итальянском Антхольц-Антерсельве едва не случилась трагедия. Во время пристрелки перед стартом 15-километровой индивидуальной гонки среди женщин биатлонистки сборной Норвегии...едва не убили человека, передает zakon.kz.

Ингрид Ландмарк Тандревольд уже прицелилась к мишени, как вдруг увидела, что за ней ходит человек в желтой куртке. Она вовремя спохватилась и не нажала на курок. К слову, биатлонисты стреляют патронами 22-го калибра, которыми можно убить человека.

Когда тренеры сборной Норвегии докричались до постороннего, выяснилось, что им оказался охранник, который как раз не пускает лишних людей за линию огня. Секьюрити ошибся со временем пристрелки и прошел в запретную зону, когда на рубеже появились биатлонистки. В интервью норвежскому каналу NRK тренерский штаб команды выразил свои возмущения.

Это не просто типа "Всем плевать, ведь это охранник". Правила ужесточат только в том случае, если кто-то пострадает. Спортсменам тоже навредит, когда кто-то проходит за мишенями, потому что они думают о безопасности этих людей. Я впервые с подобным сталкиваюсь, - высказался наставник северной команды Зигфрид Мазе.

Добавим, что после этого случая подобных инцидентов не происходило. Саму 15-километровую индивидуальную гонку выиграла итальянка Доротея Вирер, с двумя промахами показав результат 43 минуты 07.7 секунд. Серебро у немки Ванессы Хинц (+2.2 секунды), бронзовая медаль у норвежки Марте Олсбю Розеланд (+15.8 секунд). Казахстанка Галина Вишневская не допустила ни одного промаха, чисто отстрелявшись на всех 4 подходах к стрельбищу, но ее подвела скорость лыжного хода и она отстала от победительницы аж на 1 минуту и 31.4 секунду. Ее место в итоговом протоколе - 9-е. Ингрид Ландмарк Тандревольд заняла 16 место.

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