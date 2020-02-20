В Алматы задержан сотрудник службы пробации
Решается вопрос об избрании меры пресечения.
Фото : camonitor.kz20 февраля 2020, 15:48
В Алматы Антикоррупционной службой совместно с группой собственной безопасности Департамента уголовно-исполнительной службы в совершении коррупционного преступления изобличен инспектор службы пробации Турксибского района, передает zakon.kz.
Он, являясь должностным лицом, подозревается в покушении на завладение мошенническим путем денежными средствами в сумме 100 000 тенге под предлогом выдачи разрешения условно осужденному на выезд за пределы города Алматы, - сообщили в Антикоррупционной службе.
18 февраля подозреваемый задержан и водворен в ИВС Департамента полиции города Алматы. Решается вопрос об избрании меры пресечения.
Окончательное решение в отношении подозреваемого с определением степени его виновности будет вынесено судом.
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