Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

В Алматы задержан сотрудник службы пробации

Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Фото : camonitor.kz20 февраля 2020, 15:48

В Алматы Антикоррупционной службой совместно с группой собственной безопасности Департамента уголовно-исполнительной службы в совершении коррупционного преступления изобличен инспектор службы пробации Турксибского района, передает zakon.kz.

Он, являясь должностным лицом, подозревается в покушении на завладение мошенническим путем денежными средствами в сумме 100 000 тенге под предлогом выдачи разрешения условно осужденному на выезд за пределы города Алматы, - сообщили в Антикоррупционной службе.

18 февраля подозреваемый задержан и водворен в ИВС Департамента полиции города Алматы. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Окончательное решение в отношении подозреваемого с определением степени его виновности будет вынесено судом.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты