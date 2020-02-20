Куда обращаться, если обнаружили просроченную продукцию
Государственный орган в сфере защиты прав потребителей будет принимать меры по изъятию и привлечению предпринимателей к административной ответственности.
Фото : retail.ru20 февраля 2020, 16:08
В Минторговли рассказали, куда казахстанцы могут обратиться при обнаружении просроченных продуктов, передает zakon.kz.
Комитет по защите прав потребителей Министерства торговли и интеграции РК (КЗПП) обращает внимание потребителей, что в случае выявления и обнаружения фактов продажи в магазинах продуктов питания с истекшим сроком годности вы можете обращаться в КЗПП. КЗПП, как уполномоченный государственный орган в сфере защиты прав потребителей, совместно с заинтересованными органами будет принимать меры по изъятию и привлечению предпринимателей, реализующих несоответствующую нормам продукцию, к административной ответственности, предусмотренной законодательством, - сообщили в ведомстве.
Обратиться в КЗПП можно письменно по адресу: г. Нур-Султан, проспект Мангилик Ел, 8, Дом Министерств, подъезд 2. Также можно направить электронное обращение через портал электронного правительства egov.kz по следующей ссылке.
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