Курение и алкоголь: что думают казахстанские подростки

Исследование показало, что ежедневные курильщики табака среди 11-ти и 13-летних школьников составляют 2%.

Как казахстанские подростки относятся к курению, употреблению алкоголя и наркотиков, показали результаты исследования по изучению поведения школьников в отношении своего здоровья и благополучия, проведенного Национальным центром общественного здравоохранения при поддержке Министерства здравоохранения и Министерства образования и науки РК, передает zakon.kz.

Так, доля подростков, которые когда-либо курили сигареты на протяжении жизни, увеличивается в три раза с возрастом (с 11 лет к 15 годам) как среди мальчиков (с 3% до 10%), так и среди девочек (с 2% до 6%). Среди мальчиков частота курения сигарет отмечается выше в 13-ти и 15-летнем возрасте.

Исследование показало, что ежедневные курильщики табака среди 11 и 13-летних школьников составляют 2%. В 15-летнем возрасте 5% мальчиков и 1% девочек сообщают о ежедневном курении табака.

По мере взросления, к 13 и 15 годам, значительно увеличивается доля подростков, употребляющих электронные сигареты. В 15 лет 14% мальчиков и 6% девочек сообщили, что употребляли электронные сигареты 1-2 дня и более на протяжении жизни, - рассказала руководитель отдела укрепления здоровья молодежи и детей РГП на ПХВ "Национальный центр общественного здравоохранения" Акбота Абильдина.

Она отметила, что уровень употребления алкогольных напитков среди опрошенных подростков увеличивается с возрастом.

Употребляли алкоголь 1-2 дня и более в жизни 8% мальчиков и 7% девочек 15 лет, а о недавнем употреблении алкоголя сообщили 4% мальчиков и 3% девочек, - сказала Акбота Абильдина.

Между тем в возрасте между 13 и 15 лет распространенность опыта опьянения значительно возрастает как среди мальчиков, так и среди девочек, достигая 6% среди мальчиков и 5% среди девочек к 15 годам (опыт опьянения на протяжении жизни).

Опрос также показал, что хотя бы раз в жизни пробовали коноплю 2% подростков 15 лет, недавнее употребление отметили 1% подростков 15 лет.

При этом мальчики чаще, чем девочки, сообщают об употреблении конопли 1-2 дня и более на протяжении жизни.

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