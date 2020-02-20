Казахстанская делегация принимает участие на пленарном заседании ФАТФ в Париже

Пленарная неделя ФАТФ посвящена глобальным действиям по отслеживанию денег.

В период с 16 по 21 февраля 2020 года в Париже проходит Пленарное заседание Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), а также заседания Рабочих групп ФАТФ, в котором принимают участие более 800 представителей из 205 стран и юрисдикций по всему миру, а также МВФ, ООН, Всемирного банка и других организаций, передает zakon.kz.

По информации пресс-службы Комитета по финансовому мониторингу МФ РК, на пленарном заседании ФАТФ в составе казахстанской делегации принимают участие Заместитель председателя Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан Габит Абдимуталипович Лесбеков.

Пленарная неделя ФАТФ посвящена глобальным действиям по отслеживанию денег, которые подпитывают преступность и терроризм.

Будут рассмотрены вопросы оценки мер Кореи и Объединенных Арабских Эмиратов в борьбе с отмыванием денег, противодействия финансированию терроризма (ПОД/ФТ).

Также, предстоит рассмотрение прогресса системы ПОД/ФТ Ирана и Пакистана, изменения в финансировании ИГИЛ, Аль-Каиды и связанных с ними террористических организаций.

В рамках пленарной недели ФАТФ представители Комитета по финансовому мониторингу приняли участие в Консультативном совещании Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ), в состав которой входит Республика Казахстан.

Кроме того, в ходе пленарной недели ФАТФ от имени Председателя Комитета по финансовому мониторингу были вручены Благодарственные письма представителям Федеральной службы по финансовому мониторингу Российской Федерации за оказанное содействие в создании электронного курса для надзорных органов и субъектов финансового мониторинга Казахстана.

Справочно:

ФАТФ – ключевой международный институт в сфере ПОД/ФТ, созданная по инициативе Глав государств и Правительств Большой семерки в 1989 году. На группу возложена ответственность за рассмотрение методов и тенденций отмывания денег, обзор мер на национальном и международном уровне. В 2012 году приняты обновленные Рекомендации ФАТФ – Международные стандарты по противодействию отмыванию денег, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

ЕАГ – является Региональной группой по типу ФАТФ, которая призвана сыграть важную роль в вопросах снижения угрозы международного терроризма и обеспечения прозрачности, надежности и безопасности финансовых систем государств региона.

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